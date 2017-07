Am Freitag früh sind in Bayreuth ein BMW und ein Porsche geklaut worden. Der Porsche ist jetzt wieder aufgetaucht. Gefunden hat man den Sportwagen im sächsischen Zwickau. Vom Fahrer des geklauten Wagens fehlt allerdings jede Spur. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der gestohlene BMW war bereits am Freitag in eine Waldstück in der Nähe von Goldkronach gefunden worden. Dort nahm die Polizei auch einen Tatverdächtigen fest.