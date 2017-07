Gekündigter Mieter geht mit Werkzeug auf Vermieter los

Kleinwallstadt (dpa/lby) – Ein 36-Jähriger ist in Unterfranken mit einer Werkzeugfeile auf seinen Vermieter losgegangen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft schlug der Mann damit in Richtung des Kopfes seines Vermieters, um diesen zu töten, wie es hieß. Der 49-Jährige wehrte sich und rettete sich aus der Wohnung.

Die beiden hatten sich zuvor in der Wohnung des Vermieters in Kleinwallstadt (Landkreis Miltenberg) getroffen, um über noch ausstehende Zahlungen zu sprechen. Der Vermieter hatte dem Mann laut Staatsanwaltschaft wegen Mietrückständen gekündigt.

Als ein aufmerksamer Nachbar dem bedrängten Vermieter zu Hilfe kam, gab der Tatverdächtige mit einer Schreckschusspistole zwei Schüsse ab und flüchtete in seinem Auto. Das Opfer wurde leicht verletzt und noch am Tatort versorgt. Der Tatverdächtige stellte sich kurz darauf der Polizei. In seinem Auto fanden die Beamten weitere Waffen. Der Ermittlungsrichter in Aschaffenburg ordnete unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes Untersuchungshaft an. Die Kripo ermittelt.