Geld abheben „per Brief“: Sparkasse Bayreuth reagiert auf Kritik

Die Sparkasse Bayreuth verschickt ab sofort Bargeld per Post. Sie reagiert damit auf Kritik vieler Kunden. Die Sparkasse hatte mehrere Filialen geschlossen und auch die Anzahl an Geldautomaten reduziert. Viele Menschen, vor allem ältere, auf dem Land befürchten, nicht mehr an Bargeld zu kommen. Deswegen kommt das Geld jetzt per Post. Wie der Kurier berichtet, sei der Service kostenlos.

Bedenken habe die Sparkasse Bayreuth nicht. Totzdem werden vorsorglich allerhöchstens 250 Euro verschickt. Kritiker bezweifeln, dass Bargeld per Post eine Dauerlösung ist.