Geld für die Festspiele: teueres Sicherheitskonzept bleibt – Sanierung frisst gleich Millionen Euro

Die Bundespolizei in Bayreuth soll verstärkt werden. Das fordert die CSU-Bundestagsabgeordnete Silke Launert. Konkret verlangt die (…)

Mehr Bundespolizei: CSU-Politikerin fordert Aufstockung in Bayreuth

Die Forscher an der Uni Bayreuth machen immer wieder von sich reden mit Neuentwicklungen. Jetzt gibt’s wieder ein neues preisgekröntes (…)

Digitaler Verkaufsraum: Modernstes Autohaus Deutschlands in Bayreuth eingeweiht

300 Autos will die Auto-Scholz-Gruppe schon im ersten Jahr in ihrem neuen Porsche-Zentrum in Bayreuth Wolfsbach verkaufen. Ein stolzes (…)