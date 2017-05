Geld für Helden: Adalbert-Raps-Stiftung schüttet 60.000 Euro aus

Helden der Heimat hat die Kulmbacher Rapsstiftung jetzt ausgezeichnet und Preisgelder über 60.000 Euro ausgegeben. 90 soziale Projekte für geflüchtete Menschen, junge oder auch ältere Menschen hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt.

Zehn Projekte haben laut Frankenpost Preisgelder von 2.500, 5.000 oder 10.000 Euro erhalten. Am Samstag Abend gab’s im Museumspädagogischen Zentrum in Kulmbach die feierliche Verleihung.

Preisträger sind unter anderem der Dorfladen in Thierstein, der Kids-Treff Neue Heimat in Bayreuth, Integrationsprojekte aus Augsburg, Bayreuth und Würzburg.

Der Publikumspreis ist an die Diakonie Bamberg gegangen – für ihr Kochen mit jung und alt im Altenheim.

Die Adalbert-Raps-Stiftung aus Kulmbach hatte die Helden der Heimat mit einem Kooperationspartner ein halbes Jahr lang gesucht. Es gab Workshops und Vorträge mit namhaften Referenten und dann die Abstimmungs-Phasen.