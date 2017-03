Geld für Kindertagesstätten: Bund fördert Einrichtungen in Oberfranken

Über jeweils 25.000 Euro dürfen sich Kindertagsstätten in den Kreisen Kulmbach, Lichtenfels und Bamberg freuen. Die Einrichtungen im Wahlkreis der Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner bekommen nämlich die Förderung aus dem Bundesprogramm „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. Deswegen freue sich Zeulner besonders, dass der Bund insgesamt elf Kindertagsstätten in ihrem Wahlkreis über das neue Programm fördere. Das Programm des Bundesfamilienministeriums kümmert sich besonders um Einrichtungen, in denen viele Kinder mit sprachlichem Förderbedarf sind. Für folgende KiTas hat der Bund den Förderantrag bewilligt:

Evangelische KiTa Burgkunstadt, Kinderkrippe „Haus Regenbogen“ Michelau, Evangelische KiTa „Grünschnabel“ Redwitz Landkreis Bamberg: Kinderhaus „Sankt Magdalena“ Baunach