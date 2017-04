Geld für Kultur in Oberfranken: 60.000 Euro fließen aus dem Kulturfonds Bayern in die Region

Der Kulturfonds Bayern wird in diesem Jahr auch einige Projekte in Oberfranken mit Geld unterstützen. Kronach leuchtet zum Beispiel kann einen neuen Beamer anschaffen, eine Uraufführung eines Luther Oratoriums in Bayreuth wird mit 6.000 Euro unterstützt, darauf macht die Bayreuther CSU-Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer aufmerksam. Das Theater Hof bekommt für zwei Projekte Geld und für das Musikfestival Britannia in Bamberg fließen 5.000 Euro. Im Landkreis Kulmbach ist ein förderwürdiges Projekt dabei. Der Bayerische Kulturfonds unterstützt focus Europa in Neudrossenfeld mit über 8.000 Euro. Die größte Summe, mit 9.000 Euro, bekommt der Verein Flussparadies Franken, der dieses Jahr in Bamberg die erste internationale Kunstmeile am Main entstehen lassen will.