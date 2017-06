Geldautomaten sprengen: Nach der Tat im Raum Bamberg gibt’s eine Festnahme

Nach der versuchten Geldautomatensprengung in Leesten im Landkreis Bamberg gestern frühmorgens meldet die Polizei einen Fahndungserfolg: sie hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Einem Kunden waren gegen 3 Uhr 15 technische Vorrichtungen an dem Automaten aufgefallen. Die Polizei stellte dann fest, dass die Täter den Bankautomaten wohl in die Luft jagen wollten. Das hatte augenscheinlich nicht geklappt, sie flüchteten. Allerdings hatten sie schon Gas eingeleitet, das die Sprengung auslösen sollte. Die Feuerwehr leitete das Gas dann ab.

Die Ermittler gehen davon aus , das es mehrer Täter gibt.