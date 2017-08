Geldbeutel aus Skoda gestohlen: Kripo Bayreuth sucht Zeugen

Die Kripo Bayreuth sucht aktuell einen Dieb, der aus einem abgestellten Auto in Bayreuth einen Geldbeutel gestohlen hat. Passiert ist das Ganze in der Nacht auf Montag. Der braune Skoda stand verschlossen in der Königsallee auf Höhe der Straße „Dürschnitz“. Der Aufbrecher drang gewaltsam in den Skoda ein und stahl einen Koffer und den Geldbeutel mit Bargeld und Ausweispapieren. Der Koffer wurde von der Polizei aber in der Nähe des Autos gefunden.

Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.