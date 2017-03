Gelebte Integration: Syrer eröffnet Schneiderei in der Oberen Stadt

Integration ist eines der Themen unserer Zeit. In Kulmbach gibt’s ein gutes Beispiel dafür, wie es funktioniert. Rakan Ali ist Schneider aus Syrien und seit eineinhalb Jahren in Kulmbach. Jetzt kann er endlich seinem Beruf wieder nachgehen. Ali und der Kulmbacher Künstler Andreas Schobert haben in dessen Atelier eine Schneiderwerkstatt eingerichtet.

Den ersten Auftrag hat Ali schon. Noch bevor es heute mit der offiziellen Eröffnung richtig los gehen soll, kam gestern der Auftrag für einen Maßanzug. Die offizielle feierliche Eröffnung der Kulmbacher Schneiderei ist heute Abend um 19 Uhr im Atelier von Andreas Schobert in der Oberen Stadt 10.