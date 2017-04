Gemeinderat: Mainleuser Schule wird umfassend saniert

An der Mainleuser Schule wird in den kommenden Jahren richtig viel passieren. Insgesamt sieben Millionen Euro sollen investiert werden, wurde jetzt im Gemeinderat bekannt. Als erstes ist die Grundschule dran, meldet die BR. Noch in diesem Jahr soll ein Aufzug eingebaut, die kommenden Jahre dann so gut wie alles saniert werden: Unter anderem die Mensa, der Brandschutz, die Sicherheits- und Beleuchtungstechnik und die Duschen. Auch der Pausenhof soll neu gestaltet werden.

An der Mittelschule wird in etwa dasselbe gemacht und an beiden Schulen kommt dann noch eine energetische Sanierung. Das heißt neue Fenster und eine neue Wärmedämmung.

Das alles dauert allerdings, etwa bis 2021 wird an der Mainleuser Schule gebaut.