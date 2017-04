Gemeinderat: Rugendorfer Naturbadeweiher wird neu gemacht

Wenn es heiß ist im Sommer, gehen die Rugendorfer an ihren Naturbadeweiher. Der wird heuer ordentlich aufgehübscht. Die Brücke und das Kneipp-Becken werden neu gemacht, der Kies ausgetauscht und der Zaun erneuert. Möglich wird das unter anderem durch Spenden von Rugendorfer Unternehmen. Wieviel die Gemeinde zahlen muss, ist noch nicht raus.

Wie viele andere Gewässer in der Region hat auch der Rugendorfer Weiher im Sommer mit Algen zu kämpfen. Zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt will die Gemeinde eine Lösung finden, um gegen die Algen vorzugehen. Denkbar wäre, die Fließgeschwindigkeit des Hohlmühlbachs, der den Weiher mit frischem Wasser versorgt, zu verändern.