Gemeine Abzocke: Falsche Handwerker bedrohen Münchbergerin

NKD ist zurück auf der Siegerstraße. Nach schwierigen nud unruhigen Zeiten ist der Bindlacher Textildiscounter wieder in ruhigem Fahrwassern und blickt zuversichtlich nach vorne. Das macht Geschäftsführer Ulrich Hanfeld im Nordbayerischen Kurier deutlich. NKD hat die Umstrukturierung geschafft. 2013 stand der Textilhändler mit 8.000 Mitarbeitern am Abgrund. Dann gab’s einen großen Betrugsprozess gegen einen ehemaligen Geschäftsführer – alles vorbei, sagt der Neue an der Spitze. Heute mache NKD wieder Gewinn, dank des Investors Opcapita. Ein Investor, der sich nach den Worten Hanfelds mit Geld UND Know-how einbringe und umstrukturiere. Der Geschäftsführer verhelt nicht, dass es Einschnitte gab. Umsatz hat NKD vergangenes Jahr in Höhe von mehr als 680 Millionen gemacht. Als Gewinn bleibt für 2016 aber noch nicht viel mehr als eine schwarze Null, so der Chef. Und das wichtigste für die Mitarbeiter – immerhin 500 in Bindlach: sie brauchen sich keine Sorgen zu machen.

