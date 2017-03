Genaue Anleitung: Zur Verlegung der Erdkabel für den Südostlink gibt’s genaue Vorgaben

Wenn in Oberfranken die Erdkabel für die Gleichstromtrasse Südostlink gelegt werden, gibt es dazu eine so genannte bodenkundliche Begleitung. Inzwischen ist die Art und Weise der Verlegung genau untersucht worden und es gibt erste Ergebnissen.

Franz Pschierer, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, hat eine entsprechende Anfrage der SPD im Landtag beantwortet. Die macht sich Sorgen um die Qualität des Bodens für die Landwirtschaft, wenn die Erdkabel verlegt werden.

Nach Pschierers Worten soll der Boden für die Verlegung der Erdkabel schichtweise ausgehoben und anschließend wieder in den gleichen Schichten über die Kabel gelegt werden. So soll die ursprüngliche Struktur und Ertragsfähigkeit erhalten bleiben. Getestet hat man das bereits bei Pilotversuchen.

Gleichzeitig wolle sich die Staatregierung für eine Entschädigung der Landwirte einsetzen so Pschierer. Die Rede ist von 20 bis 30 Prozent des Verkehrswerts des jeweiligen Gebäudes. Der BBV hatte sogar eine langfristigere Entschädigung ähnlich einer Pacht vorgeschlagen.