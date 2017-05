Generalversammlung in Trebgast: Kann die Antennengemeinschaft fortbestehen?

Wie schauen die Trebgaster fern? Das beschäftigt die Verantwortlichen bei der dortigen Antennengemeinschaft. Immer mehr Haushalte rüsten auf Satelliten- oder Internetfernsehen um. Das Kabelfernsehen, worüber auch der ortseigene Sender „Antenne Trebgast“ empfangbar ist, hat in den letzten zehn Jahren rund die Hälfte der Nutzer verloren. Das berichtet Albert Kolb, der Vorsitzende der Antennengemeinschaft, gegenüber Radio Plassenburg. Somit schrumpfe auch die Zahl der Vereinsmitglieder immer weiter, die Einnahmen des Vereins sinken. Deshalb lädt Albert Kolb am Mittwochabend zur Generalversammlung in den Gasthof Friedrich. Eingeladen sind jedoch nicht nur Mitglieder, sondern alle, die am Fortbestand der Antennengemeinschaft interessiert sind. Es gehe Kolb darum, die Trebgaster zur Solidarität aufzurufen. Sechs Euro kostet das Angebot pro Monat – laut Kolb sei das durchaus erschwinglich und man könne das Kabelfernsehen als Alternative behalten, falls Internet oder Satellit einmal ausfallen sollten.