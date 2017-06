Generationennachmittag im Bierzelt: Vorverkauf startet am 3. Juli

Besonders Senioren aus dem ganzen Kulmbacher Land freuen sich schon seit Wochen auf diesen Tag: den Generationennachmittag auf der Kulmbacher Bierwoche. Das liegt nicht zuletzt an dem Musikprogramm, das speziell für Freunde der Volksmusik entwickelt wurde. Heuer spielen die „Lucky Brass Band“, der italienische Schlagersänger „Graziano“ und die „Geschwister Hofmann“.

Wie beliebt der Generationennachmittag ist, zeigt die rege Nachfrage nach den Eintrittskarten. Deswegen muss man sich sputen, so die Kulmbacher Brauerei.

Dieser Höhepunkt der Bierwoche findet heuer am 1. August statt.

Der Vorverkauf startet am 3. Juli.

Erhältlich sind Karten in den Filialen der Sparkasse Kulmbach-Kronach und der VR Bank Oberfranken Mitte zu jeweils 10 Euro. Sie beinhaltet den Zutritt zu den Konzerten, sowie einen Verzehrgutschein und eine halbe Biermarke.