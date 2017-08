Genussakademie startet: Kulmbacher Einrichtung ist einmal in ganz Deutschland

Die Abkochanordnung für Harsdorf ist aufgehoben. Das teilt der Landkreis Kulmbach mit. In den jüngsten Proben vom 17. August wurden (…)

Die Sommerkunstwochen bringen jedes Jahr künstlerisches Flair und zahlreiche Gäste aus ganz Deutschland nach Kulmbach. In diesem Sommer (…)

Kunst und Kultur in Kulmbach: 215 Teilnehmer dieses Jahr bei den Sommerkunstwochen

Innerhalb von 90 Minuten haben sich am frühen Samstagabend gleich vier Wildunfälle mit Rehen im Gemeindebereich von Neudrossenfeld und (…)

Vier Wildunfälle in 90 Minuten: Vier Rehe im Kulmbacher Land von Autos getötet

Abschied von Pfarrer Harder: Festlicher Gottesdienst in der Petrikirche

Am Sonntag wird Pfarrer Jürgen Harder in einem feierlichen Gottesdienst in der Petrikirche verabschiedet. Harder war seit Januar (…)