Geplanter Überfall auf Himmelkroner Casino: Urteil am Bayreuther Landgericht gefallen

Bewaffneter Raubüberfall in Sonnefeld im Landkreis Coburg: gestern Abend hat ein Mann die Tankstelle in der Frohnlacher Straße betreten (…)

Zeugen gesucht: Unbekannter überfällt Tankstelle in Sonnefeld

Der Fasching nähert sich seinem Höhepunkt, in einer Woche ist Rosenmontag und dann ist die närrische Zeit auch schon wieder vorbei. (…)

Ein Oberfranke an der Spitze der Bahn?: Lichtenfelser Siegfried Russwurm wird als Kandidat für den Posten gehandelt

Im Landkreis Wunsiedel ist am Wochenende ein 40.000 Euro teuerer 5er BMW gestohlen worden. Der schwarze BMW 535 d trägt ein Kennzeichen (…)

Einbrecher machen Beute: Schmuck und Geld in Münchberg un Hof gestohlen

Nach Wertsachen haben Einbrecher am Samstag Abend zwei Häuser am Hofer Stadtrand und in Münchberg durchsucht. Mit einigen hundert Euro (…)