Geplatzte USA-Reise vor dem BGH

Karlsruhe (dpa) – Eine geplatzte Familienreise in die USA wird heute zum Fall für den Bundesgerichtshof (BGH). Die Geschichte ist alles andere als alltäglich. Denn Mutter und Tochter wurden wegen ihrer neuen Reisepässe am Frankfurter Flughafen nicht an Bord gelassen. Sie hatten diese ordnungsgemäß beantragt und abgeholt. Was sie nicht ahnen konnten: Weil die Gemeinde den Empfang nie quittierte, waren die Pässe als gestohlen gemeldet – und standen auf der Fahndungsliste. Eine Einreise in die USA war damit unmöglich.

Der Reiseveranstalter, den keine Schuld trifft, verlangt hohe Stornogebühren. Die Familie aus der Nähe von Nürnberg klagt, um den vollen Preis von mehr als 4000 Euro erstattet zu bekommen. Dafür müssten die Karlsruher Richter die Behörden-Panne als «höhere Gewalt» einstufen. Normalerweise gehören dazu Unruhen oder Naturkatastrophen. Ein Urteil könnte es noch heute geben. (Az. X ZR 142/15)