Gericht entscheidet im Bierstreit um Begriff «Schwarzwald»

Mannheim (dpa/lsw) – Darf eine Familienbrauerei aus Renchen-Ulm im Ortenaukreis für eine Biermarke mit dem Begriff «Schwarzwald» werben? Das soll das Landgericht in Mannheim heute entscheiden. Die Wettbewerbszentrale mit Sitz in München fordert ein Verbot des Begriffs, weil das badische Unternehmen nicht im Schwarzwald ansässig sei. Die 1852 gegründete Brauerei hingegen argumentiert, Renchen-Ulm liege in der sogenannten Vorbergzone und gehöre damit sehr wohl zum Schwarzwald. Produkte mit der Bezeichnung Schwarzwälder Schinken und Schwarzwälder Kirschwasser kämen ebenfalls aus dem Ort, und diese Bezeichnungen seien nicht verboten.