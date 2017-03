Gericht verkündet Urteil nach Tötung von Mutter und Sohn

Augsburg (dpa/lby) – Im Prozess um den Doppelmord von Eching will das Gericht heute das Urteil gegen den 52 Jahre alten Angeklagten verkünden. Der Franzose hatte zugegeben, bei einem Ferienbesuch in Eching am Ammersee seine 36 Jahre alte Ex-Freundin und den gemeinsamen siebenjährigen Sohn erwürgt zu haben. Grund dafür soll gewesen sein, dass die schon länger getrennt lebende Frau mit ihrem neuen Freund zusammenziehen wollte.

Dass die Strafkammer des Landgerichts Augsburg den Mann wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, gilt als sicher. Selbst die beiden Verteidiger des 52-Jährigen haben dies beantragt. Strittig ist nur, ob das Gericht auch die besondere Schwere der Schuld feststellen soll, wie es der Staatsanwalt beantragt hat.

Dies würde bedeuten, dass der Angeklagte voraussichtlich erst nach deutlich mehr als 20 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden könnte. Die Anwälte des Mannes wollen dies verhindern und erreichen, dass ihr Mandant bereits nach 15 Jahren Haftdauer die Chance auf eine Freilassung auf Bewährung erhält.