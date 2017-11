Geschäfte machen an Heilig Abend?: Die meisten Kulmbacher Läden bleiben geschlossen

Viele sind es so gewöhnt … an Heilig Abend in der Früh schnell noch los und die letzten Besorgungen machen. Das wird in diesem Jahr nix – denn der 24. Dezember fällt auf einen Sonntag.

Allerdings gibt’s aktuell eine Debatte um einen verkaufsoffenen Heiligen Abend.

Lebensmittelgeschäfte dürften per Gesetz drei Stunden öffnen. Viele Radio Plassenburg-Hörer sprechen sich klar gegen geöffnete Läden am Heiligen Abend aus. Eine Umfrage unter den Geschäften bei uns hat ergeben, Edeka, Aldi und Rewe werden geschlossen bleiben, real und Lidl überlegen noch.