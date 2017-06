Mit Geschenkpapier kann man offenbar richtig gute Geschäfte machen. Von der Firma Zöwie in Neustadt bei Coburg kommt ein guter Teil der Papiere, in die die Deutschen zu Geburtstagen und Weihnachten ihre Geschenke einpacken. Die Geschäfte laufen so gut, dass Zöwie jetzt sogar ausbaut. Für ein neues Logistikzentrum am Firmensitz im Landkreis Coburg gibt die Firma zweieinhalb Millionen Euro aus. 180 Mitarbeiter fertigen in Neustadt Geschenkpapier – Ende des Jahres soll die neue Halle fertig sein..