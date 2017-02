Geschlossene Abteilung: Kulmbacher Asylbewerber wird in der Psychiatrie untergebracht

Wegen paranoider Schizophrenie muss ein tschetschenischer Asylbewerber aus Kulmbach in ein psychiatrisches Krankenhaus. Das hat das Bayreuther Landgericht gestern entschieden. In einem akuten Krankheitsschub hatte der Mann im Dezember 2015 Stimmen gehört und in Kulmbach drei Polizeibeamte mit einem Küchenmesser angegriffen. Die Beamten waren zu Hilfe gerufen worden, weil in der Asylunterkunft ein Streit des Tschetschenen mit seiner Ehefrau eskaliert war. Die Polizisten hatten laut Bayerische Rundschau sogar vor dem Mann flüchten müssen und ihm mit einem vorgeschobenen Schrank den Weg versperrt. Angeklagt war der 33-Jährige wegen versuchten Totschlags. Ein Gutachter attestierte ihm Allgemeingefährlichkeit.