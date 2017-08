Geschmackssache: Umstrittener Sparkassenneubau für Design Award nominiert

Es steht in Bayreuth an prominenter Stelle und ist Ihnen bei einem Besuch dort vielleicht auch schon aufgefallen. Das neue Sparkassengebäude am Luitpoldplatz, ein goldgelber Natursandsteinbau, der nicht jedem gefällt. Aber die Experten finden ihn offenbar große Klasse. Denn der Bau ist jetzt für den German Design Award nominiert worden. Vor allem wegen der Formgebung und der, wie es in einer Mitteilung heißt, herausragenden gestalterischen Qualität steht es auf der Award-Liste. Knapp zwei Jahre lang hat der Bau gedauert. Voriges Jahr war Eröffnung. Rund 19 Millionen Euro hat sich die Sparkasse den vierstöckigen modernen Neubau kosten lassen.