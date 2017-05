Gespräch wegen der Sandkerwa: Es gibts nichts wesentliches Neues

Zukunft der Bamberger Sandkerwa: Treffen am kommenden Dienstag

Viele Modelle möglich: Bamberger Oberbürgermeister will die Sandkerwa retten

Brose Bamberg ist drin, medi Bayreuth ist raus. In den Playoffs um die Basketballmeisterschaft hat medi Bayreuth gestern gegen (…)

Sieg und Niederlage: Bamberg ist in den Playoffs im Viertelfinale – medi ist raus

Für medi Bayreuth geht’s heute um alles oder nichts. In den Playoffs um die Deutsche Basketball Meisterschaft spielen die Bayreuther (…)

40 neue Bäume: Bauamt schafft Ausgleich für Rodungen bei Hochstadt

40 neue Bäume stehen an der B 173 bei Hochstadt am Main und an der B 289 bei Altenkunstadt. Gepflanzt worden sind die schon zehn Jahre (…)