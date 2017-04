Gesprächsbedarf: Verlagerung von Kliniken aus Kutzenberg ist noch nicht durch

Das Klinikum in Kutzenberg bewegt weiter die Gemüter. Jetzt fordert der Ebensfelder Bürgermeister Storath, dass der gesamte Bezirkstag entscheiden sollte, ob zwei Bereiche der Klinik ausgelagert werden.

Der Bezirk plant, die Thorax-Chirurgie und die Orthopädie nach Bamberg und Scheßlitz zu verlagern. Von diesen Plänen sind rund 150 Mitarbeiter betroffen. Die Entscheidung zur Umstrukturierung hat der Verwaltungsrat des Unternehmens getroffen. Ebenso hagelte es Kritik an der diesbezüglichen Jobbörse. Diese habe nur für noch mehr Verwirrung unter den Mitarbeitern gesorgt, heißt es. Zuvor hatte der Bezirk Oberfranken gemeldet, die Arbeitsplatzbörse sei ein großer Erfolg gewesen.

Am Donnerstag will der Bezirk Oberfranken der Öffentlichkeit seine Pläne für die Kooperation von Klinikträgern am Obermain vorstellen.