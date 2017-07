Am ZOB in Kulmbach hat die Polizei heute Mittag einen 19-Jährigen kontrolliert, besonders sein hochwertiges Mountainbike. Und siehe da, das Rad ist vor vier Jahren in Thüringen gestohlen worden. Der Kulmbacher musste zu Fuß weiter gehen, denn das Fahrrad hat die Polizei sichergestellt. Jetzt wird nachgeforscht, wie der junge Kulmbacher zu dem Fahrrad gekommen ist.