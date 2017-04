Gestrandet an der Autobahn: Junge Familie mittellos und ohne Sprit bei Marktschorgast

Notdürftig hat die Polizei am Wochenende eine junge Familie aus Polen in Bayreuth untergebracht. Eine schwangere 19-Jährige, ihr 21-jähriger Ehemann und das gemeinsame Kleinkind waren auf dem Weg zu einem Verwandtschaftsbesuch nach Mannheim. Allerdings haben sich die beiden total verfranst, und fuhren kreuz und quer über die Autobahnen, bis der Sprit leer war. Gestrandet sind sie auf der A 9 bei Marktschorgast. Keiner hatte Geld dabei, keiner eine EC-Karte – mittellos standen sie mit Kleinkind also an der Autobahn.

Die Polizei hat zur Verwandtschaft in Hessen Kontakt aufgenommen, es konnte aber niemand die drei jungen Leute abholen. Sie wurden vorläufig in eine Bayreuther Notunterkunft gebracht.