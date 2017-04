Gesuchter macht mit Nickerchen auf sich aufmerksam

München (dpa/lby) – Ein Nickerchen ist einem 49-Jährigen am Münchner Flughafen zum Verhängnis geworden. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann in der Nacht zum Mittwoch im Airport auf einer Bank zum Schlafen niedergelassen. Daraufhin wurden Streifenbeamte auf den 49-Jährigen aufmerksam und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn gleich zwei Haftbefehle wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen vorlagen. Da der Mann die fällige Geldstrafe in Höhe von rund 3700 Euro nicht berappen konnte, muss er nun die nächsten Monate hinter Gittern absitzen.