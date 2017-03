Geteiltes Wetter am Wochenende in Bayern

München (dpa/lby) – Nach strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen bis 20 Grad am Samstag hat sich das Wetter am Sonntag von seiner eher trüben Seite gezeigt. Ein Kaltfront sorgte für deutlich niedrigere Temperaturen und mancherorts auch für Regenfälle. Im Laufe des Sonntags ließ sich aber hier und da auch wieder die Sonne blicken.

Am Samstag hatten die Menschen im Freistaat noch einen ungetrübten Frühlingstag erlebt. Dabei wurde in Rosenheim der Höchstwert von 20 Grad registriert, teilte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in München mit. Auch zum Wochenstart soll es in Bayern wechselhaft und eher kühl zugehen, die Schneefallgrenze soll auf etwa 700 Meter sinken.