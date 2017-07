Getreideernte: Wetter macht Bauern zu schaffen

Weßling (dpa/lby) – Erst Trockenheit und nun ausgerechnet zur Erntezeit heftige Regengüsse: Angesichts der Wetterkapriolen erwarten die bayerischen Bauern in diesem Jahr eine mittelmäßige Getreideernte. «Jetzt ist der Regen da, den wir früher gebraucht hätten», sagte Agrarminister Helmut Brunner (CSU) am Mittwoch bei der Erntefahrt in Weßling.

Der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), Walter Heidl sagte, die Erntemenge werde beim Getreide etwas unter dem langjährigen Mittel von 6,7 Millionen Tonnen liegen. Für viele andere Pflanzen vom Mais bis zu Kartoffeln sei der Regen allerdings gut. Auch für den Wald komme der Regen gerade recht, sagte Brunner. Denn Trockenheit schwächt vor allem die Fichten und begünstigt damit den Borkenkäferbefall.

Der Klimawandel und die immer extremeren Witterungsverhältnisse erforderten Maßnahmen von der Bewässerung bis hin zur Züchtung trockenheitsresistenter Pflanzen. Es sei klar, «dass wir hier in Zukunft größere Herausforderungen werden meistern müssen», sagte der Minister.