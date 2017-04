Gewaltverbrechen in Bayreuth: Polizei veröffentlicht anonymen Notruf

Nach dem Gewaltverbrechen an einem 88-jährigen in Bayreuth setzt die Kripo jetzt auf den anonymen Notruf. Der Anruf kam aus Baden Württemberg – ein Unbekannter hatte am Tag der Tat bei der Polizei angerufen und von dem Verbrechen in der Bayreuther Innstraße berichtet.

Hinweise zu dem Verbrechen, bei dem der alleinstehende Mann gestorben ist, nimmt die Kripo in Bayreuth weiterhin entgegen.

Den Orginalton können Sie hier nachhören:

http://www.polizei.bayern.de/oberfranken/news/presse/aktuell/index.html/260036