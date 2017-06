Gewerbegebiet Neudrossenfeld: Kaufland baut keine neue Filiale

Das neue Gewerbegebiet in Neudrossenfeld wächst – Aldi, Müller und MdDonalds gibt es dort schon, einige Firmen siedeln sich an, aber KEINE neue Kaufland-Filiale. In Kulmbach hatte es Gerüchte gegeben, dass der Discounter dort ein neues Geschäft aufmachen will.

Das Unternehmen teilt auf RP-Anfrage mit: „Hierbei handelt es sich [tatsächlich] um ein Gerücht. Wir planen keine Ansiedlung in Neudrossenfeld.“, heißt es wörtlich in einer E-Mail.