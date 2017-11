Gewerkschaft: Polizeiberuf bei jungen Menschen attraktiv

Bayreuth (dpa/lby) – In Bayern wollen immer noch viele junge Menschen zur Polizei. «Der Polizeiberuf ist interessant, wir haben eine gute Bewerberlage», sagte Hermann Benker, Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Er begrüßte es, dass im Freistaat die Polizeikräfte aufgestockt werden. Zugleich gingen aber auch viele Beamte in Rente, deren Stellen nachbesetzt werden müssten. Nachwuchskräfte brauche es also sowohl für die neuen Stellen als auch die schon vorhandenen Positionen – zudem würden viele neue Polizisten bei Sonderheiten benötigt und kämen so nicht in die Dienststellen in der Fläche.

Von der Politik forderte Benker deshalb ein Personalentwicklungskonzept für die Polizei. «Wir brauchen eine vorausschauende Planung, die wir momentan nicht haben.»

Die Gewerkschaft trifft sich am Donnerstag und Freitag zu ihrem Landeskongress in Bayreuth. Benker wird dabei nach 14 Jahren an der Spitze der Organisation nicht wieder kandidieren.