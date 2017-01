Gibt’s einen Kompromiss?: Initiative gegen Hühnerstall bei Mansflur nennt Alternative

Die Bürgerinitiative gegen einen neuen Stall für Legehennen im Marktleugaster Ortsteil Mannsflur will sich jetzt systematisch organisieren. Auch wenn der Gemeinderat die Baugenehmigung erteilt hat für den Stall, geben die Gegner laut Bayerische Rundschau nicht auf.

Eine Petition an den bayerischen Landtag wird vorbereitet und weiter Argumente gegen den Stall gesammelt, unter anderem gesundheitliche Einwände.

400 Einwohner hat Mannsflur, 268 Unterschriften gegen den Stall sind gesammelt – also die Mehrheit im Ort. Dabei will die Bürgerinitiative nicht den Stall grundsätzlich verhindern, sie schlägt vor, der Bauherr und Landwirt solle einen anderen Platz auf seinem 80 Hektar Fläche finden, der nicht so nah am Ort liegt.