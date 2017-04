Giftige Flüssigkeit ausgelaufen: Großeinsatz heute Morgen bei einer Coburger Spedition

Großeinsatz der Rettungskräfte heute Morgen nach einem Betriebsunfall in Coburg. Dort war auf dem Gelände einer Spedition ein Fass mit gefährlicher Flüssigkeit beim Transportieren von einem Gabelstapler beschädigt worden und der gesamte Inhalt lief in eine Halle der Spedition. Es haben sich laut Polizei giftige Dämpfe entwickelt.

Die Feuerwehr hat das gesamte Areal evakuiert und die Flüssigkeit abgebunden. Schnell haben die Retter zumindest Entwarnung in Sachen Explosionsgefahr geben können. Zwei Arbeiter mussten von einem Arzt versorgt werden. Inzwischen ist die Halle gelüftet worden und die Flüssigkeit wird von einer Spezialfirma entsorgt. Für die Anwohner – sagt die Polizei – habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden.