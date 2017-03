Auch wenn der Frühling so langsam da zu sein scheint, kann es auf den Straßen noch glatt sein.

Einem 41-jährigen Autofahrer wurde das im Landkreis Kronach jetzt zum Verhängnis. Er war auf der B85 zwischen Steinbach am Wald und Pressig unterwegs, als er auf der glatten Straße ins Schleudern kam. Das Auto stieß gegen einen Leitpfosten, überschlug sich und kam an einem Baum zum Stehen. Der Mann wurde schwer verletzt und in die Frankenwaldklinik gebracht. Der Schaden liegt bei 8.000 Euro.