Gojowczyk erreicht Achtelfinale beim Tennisturnier

Stuttgart (dpa) – Beim Tennisturnier in Stuttgart hat Qualifikant Peter Gojowczyk als vierter Deutscher den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Der 27-Jährige aus München drehte bei der Rasenveranstaltung am Dienstag das Match gegen den Favoriten Nikolos Bassilaschwili aus Georgien nach einem schwachen ersten Satz noch und gewann 2:6, 6:3, 6:1. Im Achtelfinale trifft Gojowczyk auf den Franzosen Benoit Paire, der den an Nummer acht gesetzten Serben Viktor Troicki in zwei Sätzen besiegte.