Gold für Harsdorf: eines der schönes Dörfer Oberfrankens

Harsdorf hat Gold geholt. Im 26 Bundewesttbewerb Unser Dorf soll schöner werden ist Harsdorf einer von vier Regionalsiegern geworden. Zusammen mit Heidelheim bei Selb im Landkreis Wunsiedel, Issigau im Landkreis Hof und Oberleiterbach bei Zapfendorf im Landkreis Bamberg nimmt Harsdorf als nächstes am Landesentscheid teil. Das Urteil er Jury: Harsdorf habe konsequent am bisher Erreichten weiter gearbeitet und zum Beispiel mit dem Gesundheitsbahnhof einen bedeutenden Schritt in die soziale Zukunft gemacht, Die traditionelle Baukultur im Ortskern sei gut erhalten und lebendig.