Golfer Marcel Siem verpasst Sieg in Bad Griesbach

Bad Griesbach (dpa) – Der deutsche Golfer Marcel Siem hat bei den European Open in Bad Griesbach den Turniersieg knapp verpasst. Der 37-Jährige aus Ratingen musste sich bei der mit einer Million Euro dotierten Veranstaltung in Niederbayern erst im Finale dem Spanier Adrian Otaegui geschlagen geben. Alexander Knappe aus Paderborn belegte einen geteilten fünften Platz, der Heidelberger Florian Fritsch einen geteilten neunten und Maximilian Kieffer aus Düsseldorf einen geteilten 17. Rang.

64 Spieler traten bei dem Turnier im K.o.-Format an. «Das Duell Mann gegen Mann hat mir immer mehr Spaß gemacht und ich habe am Sonntag meine beste Form erreicht», resümierte Siem am Sonntag vor 3740 Zuschauern.