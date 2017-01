Gonzalvez wechselt von Ludwigsburg nach Bayreuth

Ludwigsburg/Bayreuth (dpa) – Der amerikanische Basketball-Profi David Gonzalvez wechselt in der Bundesliga von den MHP Riesen Ludwigsburg zu medi Bayreuth. Das gaben die Clubs am Montag bekannt. Nachdem Gonzalvez seinen Vertrag in Ludwigsburg aufgelöst hatte, bekam er beim Überraschungsteam aus Oberfranken einen Kontrakt bis Saisonende samt Playoffs. Den Shooting Guard erwartet man beim Tabellenvierten als «Teamplayer, der versteht, dass die Mannschaft über Allem steht und der weiß, wie man gewinnt», wie Trainer Raoul Korner sagte.

Gonzalvez war erst Mitte Juli des vergangenen Jahres vom finnischen Erstligisten Kouvot Kouvola zu den Ludwigsburgern gekommen. Der 29-Jährige lief in acht Bundesligaspielen und sechs Partien in der Champions League auf. In der Bundesliga belegt Ludwigsburg nach 16 Spieltagen Rang sieben.