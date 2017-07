Gottesdienst und Fest: Bayern erinnert an Reformation

Nürnberg (dpa/lby) – Auch das überwiegend katholisch geprägte Bayern feiert Luthers Thesen: Beim zentralen Reformationsfest in Nürnberg gibt es heute zunächst einen Gottesdienst mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Nach der Feier in St. Sebald folgt ein Festakt mit Innenminister Joachim Herrmann (CSU). In der Innenstadt erinnern zudem Marktleute, Musiker und Gaukler an die Zeit vor 500 Jahren, als Martin Luther seine Thesen veröffentlichte und so die Kirchenspaltung einleitete.

Das statistische Übergewicht liegt im Freistaat eindeutig bei den Katholiken: 55 Prozent der Bayern gehören der katholischen Kirche an, nur 21 Prozent und damit 2,3 Millionen Menschen sind evangelisch. Sie wohnen vor allem im Norden: Coburg, Nürnberg oder auch Bayreuth und Ansbach sind stark protestantisch geprägt.