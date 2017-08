Grafing-Prozess: Medizinischer Sachverständiger sagt aus

München (dpa/lby) – Im Prozess gegen den mutmaßlichen Messerstecher von Grafing wird heute ein medizinischer Sachverständiger aussagen. Das Gutachten dürfte einen maßgeblichen Einfluss auf das Urteil des Gerichts haben, das entscheiden muss, ob der 28-jährige Beschuldigte dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Der Mann soll am 10. Mai 2016 am S-Bahnhof der oberbayerischen Stadt Grafing Passanten mit einem Messer attackiert haben. Dabei kam ein 56 Jahre alter Fahrgast ums Leben, drei weitere Männer wurden durch Messerstiche teils lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben des Verteidigers Florian Alte weist ein schriftliches Gutachten bisher auf eine Schuldunfähigkeit seines Mandanten zum Tatzeitpunkt hin. Vor Gericht hatte der Beschuldigte ausgesagt, dass er wegen einer Psychose Angst gehabt habe. Er glaubte, von Islamisten verfolgt zu werden. Er habe gedacht, dass er mit einem «Menschenopfer» zum Islam konvertieren und so sein eigenes Leben retten könne. Daraufhin habe er die vier Männer attackiert.