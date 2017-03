Grapscher geschlagen: Junge Frau aus Bamberg bekommt Anzeige

In Bamberg hat sich eine junge Frau so heftig gegen einen Grapscher gewehrt, dass der ins Krankenhaus musste. Die 21-Jährige hatte in einer Disko ihre Jacke geholt, als der 25-jährige ihr von hinten ans Gesäß fasste. Die 21-Jährige wirbelte herum und schlug dem Grapscher die Faust ins Gesicht. Der hat einen Zahn verloren, ein zweiter ist abgebrochen und die Lippe musste im Krankenhaus genäht werden. Der junge Mann wird wegen sexueller Belästigung angezeigt, die 21-Jährige wegen Körperverletzung. Allerdings wird auch geprüft, ob sie in Notwehr gehandelt hat – heißt es von der Staatsanwaltschaft Bamberg.