„Graue Wohnungsnot“: IG Bau Oberfranken rät zum „Senioren-Sanieren“

In den Landkreisen Kulmbach, Kronach und Lichtenfels braucht es deutlich mehr Senioren-Wohnungen. Darauf weist die IG Bau Oberfranken hin. Andernfalls drohe eine „graue Wohnungsnot“. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Im Jahr 2035 gibt es laut dem Pestel-Institut rund 23.000 Menschen, die über 65 Jahre alt sind. Das Institut aus Hannover hat die Wohnsituation im Alter untersucht. Auch in den Landkreisen Kronach und Lichtenfels gebe es dann jeweils knapp über 20.000 Tausend Männer und Frauen der Generation 65 Plus.

Die IG Bau Oberfranken weist daraufhin, dass es Förderungen von der KfW-Bank gibt, mit der man Wohnungen altersgerecht fit machen kann. Das sogenannte „Senioren-Sanieren“ liege voll im Trend, so Gerald Nicklas von der Gewerkschaft.