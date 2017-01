Grausiger technischer Defekt: Massentod von Schweinen in Himmelkron lag an der ausgefallenen Lüftung

Die Ursache war ein doppelter technischer Defekt in der Lüftung. Der Besitzer eines Schweinemastbetriebs in Himmelkron, in dessen Stall im Oktober mehr als 500 Tiere qualvoll erstickt sind, ist entlastet.

Vermutet hatte man den technischen Defekt als Ursache bereits, jetzt liegt das technische Gutachten vor.

Demnach war die Lüftungsanlage in einem Teil des Betriebs ausgefallen und es gab keinen Sauerstoff mehr für die Schweine, zusätzlich funktionierte der automatische Alarm aufs Telefon nicht.

Aktuell habe der Landwirt die Meldeanlage seines Systems verändert und die installierte Lüftung teils erneuert, sagt Andreas Koller vom Veterinäramt Kulmbach im Nordbayerischen Kurier. Jetzt gehe von der Anlage keine Gefahr mehr aus.