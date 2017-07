„Green Hospital“ Lichtenfels: Bau kommt gut voran

Der Bau des neuen Green Hospitals in Lichtenfels kommt gut voran. Davon haben sich am Abend viele Bürger selbst überzeugt.

Der Informationsabend führte durch OP-Säle, die Cafeteria und die Patientenzimmer, die sich zur Zeit noch im Rohbau befinden.

Als Vorreiter in Deutschland soll das Klinikum komplett durch LEDs beleuchtet werden. In den Patientenzimmern werden diese den natürlichen Tagesverlauf des Sonnenlichts nachempfinden. Das soll sich positiv auf das Wohlbefinden der Patienten auswirken. Im Frühjahr soll der Betrieb aufgenommen werden.

Die Kosten für den Neubau liegen bei rund 116,5 Millionen Euro.