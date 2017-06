Ministerium: Vorentscheidung in Nationalpark-Frage im Juli

Gemünden am Main/San Marino (dpa/lby) – Wenn der Zwergstaat San Marino in einer Woche (26. Juni) seine neuen Euromünzen bekommt, (…)

Würzburg (dpa/lby) – Mehrere hundert Menschen haben sich am Samstag mitten im Einkaufstrubel in der Würzburger Innenstadt die (…)

Zwei Rentner in Seen in Unterfranken ertrunken

Mainaschaff/Bürgstadt (dpa/lby) – In unterfränkischen Seen sind am Dienstag zwei Senioren ums Leben gekommen. Am Ufer des (…)