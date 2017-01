Greiser Sportschütze tötet Sohn: Zehn Jahre Haft verlangt

Memmingen (dpa/lby) – Nach dem tödlichen Familiendrama in einer Garage im Allgäu hat die Staatsanwaltschaft für den 89 Jahre alten Angeklagten eine zehnjährige Haftstrafe gefordert. Den tödlichen Schuss auf den 65 Jahre alten Sohn wertete die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer am Montag als Totschlag und nicht mehr als Mord, wie es noch in der Anklage geheißen hatte. Die weiteren Schüsse auf einen Verwandten, die dieser mit viel Glück überlebte, seien aber als versuchter Mord zu bewerten.

Nachdem der psychiatrische Gutachter dem greisen Angeklagten, der als Sportschütze mehrere Waffen legal hatte, eine Demenz bescheinigt hat, ging die Staatsanwältin von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Noch am Montag sollte auch die Verteidigerin ihr Plädoyer halten, das Urteil wollte das Landgericht danach eventuell ebenfalls noch am Montag verkünden.

Der Rentner soll bei einem Familienstreit in Westerheim im Unterallgäu seinen Sohn erschossen haben. Der 42 Jahre alte Ehemann der Enkelin des Angeklagten überlebte leicht verletzt – die Kugeln waren an seinem Handy und seinem Schlüsselbund abgeprallt. Der 89-Jährige hatte die Schüsse vor Gericht zugegeben. Er beteuerte aber, er habe niemanden töten wollen.